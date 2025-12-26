14.3 C
Migranti a Trieste

Migranti a Trieste

A Trieste, l’era di Natale, centinaia di persone hanno partecipato a una marcia in sostegno ai migranti. La manifestazione ha visto la lettura del manifesto “Prima le persone”, un appello che denuncia l’abbandono dei più fragili e il paradosso di un territorio che si spopola ma respinge, con il rischio di perdere futuro e umanità.

Il corteo è partito da Largo Santos e si è diretto verso il centro della città per poi fare ritorno in Piazza Libertà. Nonostante la bora non abbia permesso di accendere le fiammelle, gli organizzatori hanno interpretato questo come un invito ad accendere altre cose. Uno dei problemi sollevati è quello delle condizioni di vita dei richiedenti asilo, un problema che secondo l’Ics – Consorzio Italiano di Solidarietà, che segnala un afflusso medio di 30 persone al giorno, potrebbe essere risolto.

Lo scrittore e viandante Luigi Nacci ha sottolineato l’importanza di partire dalla coscienza individuale e mettere in discussione il nostro modello di vita. Ha anche ribadito l’importanza di Trieste come terra di confine, che un tempo era grande perché riusciva ad accogliere le diversità.

