Almeno 500 persone sono morte dall’inizio dell’anno mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo centrale per scappare dall’Africa e raggiungere l’Europa. Le vittime sono più del triplo rispetto allo stesso periodo del 2020, quando si registrarono 150 morti. L’incidente più grave di quest’anno è avvenuto il 22 aprile: un naufragio che ha causato la morte di 130 persone. Lo riferiscono fonti dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr).

“Siamo profondamente preoccupati per il bilancio delle vittime. Questa tragica perdita di vite umane sottolinea ancora una volta la necessità di ristabilire un sistema di operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale coordinato dagli Stati”, ha detto Carlotta Sami, portavoce Unhcr, che ha partecipato al briefing alla stampa del Palais des Nations di Ginevra dal porto di Trapani dove circa 455 persone sono sbarcate dalla nave della Ong tedesca Sea Watch che ha ottenuto l’assegnazione di un porto sicuro dopo i salvataggi in mare. Quattrocentocinquanta persone, tra cui circa 180 bambini. Dopo i tamponi, saranno trasbordati sulla nave ‘Splendid’, al largo di Trapani, per la quarantena.

“Mentre gli arrivi totali in Europa sono in calo dal 2015, gli ultimi sbarchi portano il numero di arrivi via mare in Italia nel 2021 a oltre 10.400, un aumento di oltre il 170 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020”, ha spiegato ancora Sami. “Dalle prime ore di sabato 1 maggio sono sbarcate in Italia circa 1.500 persone soccorse dalla Guardia costiera italiana e dalla Guardia di finanza o da Ong internazionali nel Mediterraneo centrale. La maggior parte delle persone arrivate è partita dalla Libia a bordo di imbarcazioni fragili e non sicure e ha lanciato ripetute richieste di soccorso”, aggiunge.

“Unhcr era presente agli sbarchi. Abbiamo notato un’alta presenza di bambini e ragazzi, molti dei quali non accompagnati. La maggior parte delle persone arrivate proviene dal Mali e dal Sahel/Africa occidentale, dall’Eritrea e dal Nord Africa. Le ragioni di questi movimenti sono complesse – racconta Sami – Molti fuggono dalla guerra e dai conflitti, altri dalle persecuzioni, diventano vittime dei trafficanti e vengono venduti come merce. Tuttavia, i movimenti verso l’Europa rappresentano solo la punta dell’iceberg, l’80% delle persone che sono costrette a fuggire rimangono nella loro regione d’origine”.

L’Unchr elogia l’Italia “per aver tenuto aperti i suoi porti durante la pandemia”. “È tuttavia urgentemente necessaria la solidarietà degli altri Stati membri dell’Ue, poiché il deteriorarsi della situazione in Libia continuerà a costringere le persone a ricorrere a misure disperate per cercare sicurezza.” L’Unhcr “sta lavorando con i suoi partner e con il governo italiano nei porti di sbarco per aiutare ad identificare le vulnerabilità tra coloro che sono arrivati e per sostenere il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Questa è una priorità chiave, poiché troppi fra coloro che tentano di raggiungere l’Europa hanno subito violenze e abusi indicibili lungo il loro viaggio: prigionia, brutalità inflitte, traumi con conseguenti gravi problemi di salute mentale”.

“Sollecitiamo la comunità internazionale a fare di più per rafforzare la protezione delle persone che viaggiano lungo questa rotta – conclude Sami – e per fornire alternative sicure a questi viaggi pericolosi e disperati. I percorsi legali come i corridoi umanitari, le evacuazioni, il reinsediamento e il ricongiungimento familiare devono essere ampliati. Per le persone che non hanno bisogno di protezione internazionale, devono essere trovate soluzioni nel rispetto della loro dignità e dei diritti umani”.