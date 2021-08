Sos dal Mediterraneo. La nave di ResQ – people saving people, l’ultima ong in ordine di tempo a scendere in mare per soccorrere chi fugge dal proprio Paese, chiede un porto sicuro. Da domenica ha salvato e caricato a bordo, in tre diverse operazioni, 166 persone. Bambini sotto i 7 anni, uno, molto piccolo, di appena nove mesi, decine di minori non accompagnati, donne incinta, uomini che raccontano sofferenze e torture. Erano su barchini stracarichi, con giubbotti di salvataggio al collo, prima di essere raggiunti dall’imbarcazione della ong.

Al momento sono in navigazione davanti alla Sicilia, dove questa notte ripareranno dal vento e dalle onde nella zona tra capo Passero e Siracusa. Ma da domenica è stato chiesto a tutte le autorità marittime competenti, italiane e non, l’assegnazione di un porto sicuro per lo sbarco. Non è ancora stata ricevuta alcuna risposta.

“Ci appelliamo con fiducia alle autorità nazionali ed europee perché venga subito indicato un porto sicuro per la nostra nave” dicono l’ex magistrato Gherardo Colombo e il giornalista Luciano Scalettari, rispettivamente presidente onorario e presidente di ResQ – people saving people.

“ResQ è nata per dare aiuto alle persone in difficoltà in mare – prosegue la nota – non chiediamo e non chiederemo a nessuno da dove viene e dove vuole andare. Per noi vale la legge del mare che impone di salvare le vite umane in difficoltà. Ci appelliamo con fiducia perché queste persone possano essere messe in sicurezza al più presto perché esse hanno bisogno di immediato conforto”.

I firmatari del messaggio dicono di confidare che “questo nostro appello venga accolto senza indugi e senza rimpalli”. E ricordano l’altro grande dramma umanitario già in corso, quello del popolo afghano.

“Ci commuoviamo per le vittime delle violenze in Afghanistan – dicono – non giriamoci dall’altra parte quando le persone fuggono da guerre e fame. Stiamo parlando di vite umane. E per noi ogni vita è preziosa e insostituibile”, concludono Colombo e Scalettari.

Al momento la situazione sanitaria a bordo è sotto controllo, “ma ci sono le condizioni – raccontano dalla nave su cui è presenta anche Cecilia Strada, figlia di Gino, il fondatore di Emergency appena scomparso – che ci si possa aspettare in questo contesto: come la scabbia, purtroppo quasi inevitabile per chi proviene da situazioni sovraffollate e senza igiene come i centri in Libia”. “Abbiamo – spiegano i volontari – persone sfinite e traumatizzate dal viaggio in mare e da quello che hanno passato prima, il deserto, la detenzione arbitraria, gli abusi fisici e psicologici subìti”.

La Resq people opera nel Mediteraneo centrale, è in mare per la sua prima missione dal 7 agosto scorso. Ma non è l’unica. Altri 214 migranti sono a bordo della Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere, tornata a navigare nel luglio scorso dopo un lungo fermo amministrativo.

#BREAKING: MSF just rescued 189 people from an overcrowded, double deck wooden boat. There was limited oxygen on the lower deck. Everyone is safe on board the #GeoBarents which now has 214 people. pic.twitter.com/fQS5WFIJEo — MSF Sea (@MSF_Sea) August 15, 2021

Continuano intanto anche gli sbarchi nel porto di Lampedusa. Dalla mezzanotte di oggi sono già cinque i salvataggi delle motovedette della guardia di finanza che hanno soccorso cinque carrette del mare alla deriva al largo delle Pelagie. Complessivamente sono stati portati in porto 67 cittadini tunisini fra cui donne e minorenni, partiti dalle coste orientali della Tunisia. I cinque sbarchi di oggi vanno ad aggiungersi ai 15 di Ferragosto quando sull’isola sono arrivati 376 migranti. L’hot spot, che potrebbe contenere 250 ospiti, ne ha ora 836, che scenderanno a 726 dopo il trasferimento organizzato dalla prefettura di Agrigento di 110 tunisini con il traghetto di linea per Porto Empedocle.