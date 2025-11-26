Migliori università in Italia per Psicologia

La psicologia è una disciplina sempre più centrale nella società contemporanea, richiesta in ambiti diversi come la salute mentale, il mondo del lavoro, la scuola e la ricerca scientifica. Per chi vuole intraprendere questo percorso, la scelta dell’università è fondamentale. La classifica Shanghai Global Ranking of Academic Subjects fornisce una risposta alle migliori università in Italia e nel mondo dove studiare Psicologia.

La classifica Shanghai ha valutato oltre 1.900 atenei internazionali in 57 discipline accademiche, considerando criteri come riconoscimenti globali, pubblicazioni su riviste scientifiche e collaborazioni con istituzioni estere. In Italia, le tre migliori università per Psicologia sono l’Università La Sapienza di Roma, l’Università di Milano-Bicocca e l’Università di Padova, che si posizionano tra la 101esima e la 150esima posizione a livello mondiale.

La Sapienza si distingue anche in altre discipline come Ingegneria aerospaziale, Fisica e Farmacia, mentre l’Università di Padova eccelle in Veterinaria e Biotecnologie. L’Università di Milano-Bicocca si posiziona nel range 101-150 per Remote Sensing, Statistica e Psicologia. In totale, 15 atenei italiani sono presenti nella classifica per gli studi in Psicologia, con l’Università di Trento, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università di Bologna che si posizionano tra la 151esima e la 300esima posizione.

A livello mondiale, la classifica vede un podio tutto statunitense con Harvard, Stanford e Yale, seguite da due atenei britannici e uno olandese. Le prime dieci università al mondo per Psicologia sono: Harvard University, Stanford University, Yale University, University College London, University of Michigan, University of California, University of Pennsylvania, Ohio State University, University of Cambridge e University of Amsterdam.