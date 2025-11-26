9.9 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Salute

Migliori università in Italia per Psicologia

Da stranotizie
Migliori università in Italia per Psicologia

La psicologia è una disciplina sempre più centrale nella società contemporanea, richiesta in ambiti diversi come la salute mentale, il mondo del lavoro, la scuola e la ricerca scientifica. Per chi vuole intraprendere questo percorso, la scelta dell’università è fondamentale. La classifica Shanghai Global Ranking of Academic Subjects fornisce una risposta alle migliori università in Italia e nel mondo dove studiare Psicologia.

La classifica Shanghai ha valutato oltre 1.900 atenei internazionali in 57 discipline accademiche, considerando criteri come riconoscimenti globali, pubblicazioni su riviste scientifiche e collaborazioni con istituzioni estere. In Italia, le tre migliori università per Psicologia sono l’Università La Sapienza di Roma, l’Università di Milano-Bicocca e l’Università di Padova, che si posizionano tra la 101esima e la 150esima posizione a livello mondiale.

La Sapienza si distingue anche in altre discipline come Ingegneria aerospaziale, Fisica e Farmacia, mentre l’Università di Padova eccelle in Veterinaria e Biotecnologie. L’Università di Milano-Bicocca si posiziona nel range 101-150 per Remote Sensing, Statistica e Psicologia. In totale, 15 atenei italiani sono presenti nella classifica per gli studi in Psicologia, con l’Università di Trento, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università di Bologna che si posizionano tra la 151esima e la 300esima posizione.

A livello mondiale, la classifica vede un podio tutto statunitense con Harvard, Stanford e Yale, seguite da due atenei britannici e uno olandese. Le prime dieci università al mondo per Psicologia sono: Harvard University, Stanford University, Yale University, University College London, University of Michigan, University of California, University of Pennsylvania, Ohio State University, University of Cambridge e University of Amsterdam.

Articolo precedente
Capodanno a Vieste
Articolo successivo
Djokovic abbandona la Serbia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.