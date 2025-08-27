Migliori film streaming in Italia da non perdere oggi

Se stai cercando un buon film da vedere in streaming ma non sai da dove cominciare, sei nel posto giusto. Ecco una guida per aiutarti a trovare le migliori piattaforme, sia gratuite che a pagamento, così potrai goderti una serata all’insegna del cinema.

Iniziamo con i servizi di streaming gratuiti. RaiPlay è il portale della Rai, accessibile tramite sito o app. Offre una vasta selezione di film e programma on demand, senza costi, ma richiede la creazione di un profilo gratuito. Nella sezione “Catalogo” puoi scoprire i titoli più popolari, le novità e per tema.

Un’altra opzione è Mediaset Infinity, che, dopo una registrazione gratuita, offre film e serie TV on demand. È possibile accedervi da sito o app, e anche qui dovrai registrarti ma il servizio è gratuito.

Per avere una selezione di film senza registrazione, puoi controllare CHILI e Pluto.TV, due piattaforme che offrono film gratuiti con interruzioni pubblicitarie. Rakuten TV è simile, permettendo di vedere film gratis senza registrazione.

Se cerchi un’offerta più ampia, le piattaforme a pagamento sono da considerare. Netflix offre un vasto catalogo con produzioni originali e film popolari. Per accedervi, è necessario un abbonamento. Amazon Prime Video include centinaia di film e serie, accessibili con l’abbonamento Amazon Prime. Disney+ offre contenuti per tutta la famiglia, e NOW di Sky permette di vedere film e show con un pass.

Infine, puoi utilizzare motori di ricerca come JustWatch e PlayPilot per trovare i film di tendenza disponibili su diverse piattaforme. Questi strumenti ti aiuteranno a scoprire i titoli più interessanti da vedere comodamente dal tuo divano.

