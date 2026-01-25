Migliori destinazioni gastronomiche nel mondo

Gli italiani sono noti per la loro passione per il cibo, che è parte integrante del loro dna e della loro cultura. La cucina italiana è stata riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco. Tuttavia, non è l’unica meta gastronomica al mondo che merita di essere visitata. La Guida Michelin ha selezionato 16 destinazioni gastronomiche da non perdere, tra cui alcune già conosciute per l’eccellenza della loro offerta, come la Costiera Amalfitana, e altre che stanno iniziando a farsi conoscere, come Cebu, nelle Filippine, Breslavia, in Polonia, e la regione di Jiangsu, in Cina.

In Italia, spiccano Venezia, dove nuove aperture alberghiere di alto profilo promettono l’arrivo di grandi chef, e le Dolomiti, dove la cucina alpina è sempre più ambiziosa. La Costiera Amalfitana è una costa definita “leggendaria”, dove il cibo rimane elementare.

All’estero, la Guida Michelin segnala Breslavia, in Polonia, dove gli chef sono giovani e ambiziosi, e la Repubblica Ceca, dove la raccomandazione è di non soffermarsi alla sola Praga. Negli Stati Uniti, c’è il percorso della Route 66, che parte da Chicago e termina a Los Angeles, e la Florida, uno stato dalla ricca identità culinaria. In Medio Oriente, è imperdibile l’Arabia Saudita, dove gli chef reinterpretano piatti di riso, carni alla griglia e frutti di mare del Mar Rosso. La Turchia è un’altra meta consigliata, dove la Cappadocia è appena approdata sulla guida Michelin. In Asia, la provincia di Jiangsu, in Cina, è nota per i suoi piatti a base di pesce d’acqua dolce, condimenti sottili e tecnica classica, mentre le città di Manila e Cebu nelle Filippine sono conosciute per i loro prodotti salati come sisig, sinigang, inasal e adobo.