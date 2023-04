Migliori amici e soci sul lavoro: la strana coppia che conquista tutti

La coppia vincente che sta conquistando tutti è composta da un chihuahua e un artista di strada: migliori amici e soci sul lavoro – VIDEO.

La coppia composta da un artista di strada e il suo cane sta diventando sempre più virale. Oltre ad essere il suo migliore amico, il cane di razza chihuahua può essere considerato il suo socio in affari. In un video pubblicato da una donna di nome Jennifer Christie, il cane, che vive negli Stati Uniti, raccoglie le offerte del pubblico che guarda il suo umano suonare canzoni per strada.

Migliori amici e miglior socio al lavoro: che coppia! – VIDEO

Il miglior partner in affari che l’artista potesse avere è il suo migliore amico chihuahua. Vestito con un soffice abito blu, il chihuahua scodinzola e va alla carica da ogni spettatore che segue la performance del percussionista Nahru Lampkin. Dopo aver raccolto la donazione con il suo musetto, torna dal suo partner, consegna il denaro, fa uno spuntino e torna al lavoro.

Il post diventato virale, è stato visualizzato oltre 10.7 milioni di volte su Instagram. Nahru è conosciuto con il nome d’arte di The Real Bongoman, alias @realbongoman, e spesso si mette in strada con i suoi vari strumenti a percussione come congas, bonghi e un amplificatore. Per ogni giorno di esibizione cambia gli strumenti utilizzati, naturalmente senza lasciare la compagnia e la partnership del suo migliore amico.