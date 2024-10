Migliorare la qualità dell’aria in casa e la nostra salute

Trascorriamo circa il 90% della nostra vita in ambienti chiusi come casa, ufficio e mezzi di trasporto. La casa, in particolare, è il luogo in cui passiamo la maggior parte del tempo e la qualità dell’aria in questi spazi è decisiva per la nostra salute. Purtroppo, l’aria domestica non è sempre pulita: è contaminata da vari inquinanti che possono danneggiare la salute, specialmente in soggetti vulnerabili con problemi cardiaci, respiratori, allergie e malattie croniche.

Tra gli inquinanti principali troviamo i composti organici volatili (COV), le particelle sospese come PM10 e PM2,5, e sostanze chimiche come idrocarburi policiclici aromatici, policlorodibenzodiossine e fibre di amianto. Questi inquinanti provengono da sorgenti interne, tra cui materiali da costruzione, vernici, prodotti per la pulizia e attività quotidiane come cucinare o fumare.

Cucinare, ad esempio, può rilasciare COV in base al metodo di cottura e ai combustibili utilizzati. Gli inquinanti possono migrare anche da fonti esterne, come l’aria esterna, ma sono amplificati dalle nostre azioni quotidiane. Le attività di pulizia e la presenza di fumi da combustione, come quelli generati da stufe o camini, contribuiscono ulteriormente alla contaminazione dell’aria interna.

Per migliorare la qualità dell’aria domestica, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha stilato un decalogo che include consigli pratici. Aprire frequentemente le finestre per cambiare l’aria, utilizzare la cappa durante la cottura, evitare deodoranti e profumi e non fumare in casa sono alcune delle raccomandazioni essenziali. È sconsigliato mescolare prodotti di pulizia chimici e si suggerisce di limitare l’uso di insetticidi.

In caso di ristrutturazioni, si consiglia di optare per materiali a bassa emissione di inquinanti e di arieggiare a lungo gli ambienti dopo i lavori. Gli animali domestici possono rimanere una fonte di allergeni, quindi è necessario pulire frequentemente e rimuovere polvere e allergeni. Anche in presenza di nuovi mobili, si raccomanda di areare frequentemente.

In sintesi, migliorare la qualità dell’aria nelle nostre case è fondamentale per una vita sana e richiede azioni quotidiane e scelte informate nel nostro modo di vivere.