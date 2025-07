Migliora la tua salute mentale: strategie efficaci per tutti

Il mondo della salute e del benessere è costantemente influenzato da nuove iniziative e progetti, pensati per coinvolgere le giovani generazioni. Recentemente, un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico Archimede di Modica ha lanciato la rubrica “Generazione Futuro”, ideata per dare voce ai desideri e alle sfide degli adolescenti in ambito scolastico e sociale.

Curata da Costantino Rosario Salvino, uno degli studenti, la rubrica affronta temi come le aspirazioni professionali, le paure e le esperienze quotidiane dei giovani. Attraverso interviste e racconti, gli studenti hanno l’opportunità di esprimere opinioni e riflessioni sulle loro vite e le aspettative per il futuro.

La realizzazione di questo progetto ha visto il supporto fondamentale del Dirigente Scolastico, il Prof. Lino Balistrieri, che ha messo a disposizione gli spazi necessari per le registrazioni. La rubrica è prodotta da Video Regione, ampliando così la visibilità e l’impatto dei contenuti elaborati dai ragazzi.

In questo contesto, la salute mentale e il benessere dei giovani risultano temi centrali, poiché le nuove generazioni si confrontano con aspettative elevate e pressioni sociali. “Generazione Futuro” si propone dunque di stimolare un dialogo attivo e consapevole, favorendo la crescita individuale e collettiva attraverso la narrazione e la condivisione di esperienze.