Ultimo, Solo è già disco d’oro: i numeri da record dell’album del cantautore romano, che ringrazia i suoi fan.

Grandi numeri per Ultimo con Solo. Il giovane cantautore romano si conferma uno degli artisti più amati in Italia, e da un pubblico trasversale: si va dai suoi coetanei o dai teenager fino al classico pubblico del pop nostrano. Il nuovo album è solo una conferma. In pochi giorni ha guadagnato un disco d’oro con oltre 32mila copie vendute, diventando il miglior album in questo 2021 per quanto riguarda le vendite al debutto. Numeri straordinari che hanno spinto Niccolò a ringraziare pubblicamente tutti i suoi fan attraverso un post su Instagram.

Ultimo

Ultimo festeggia i successi di Solo

Un vero traino straordinario, Solo. Il nuovo album del cantautore lanciato da Sanremo ormai diversi anni fa è stato infatti in grado di riportare nella top 100 della classifica Fimi tutti gli album di Ultimo. Un risultato straordinario che merita di essere festeggiato, come ammesso dal giovane artista: “Mentirei se vi dicessi che mi sarei aspettato tutto questo“.

Parole sincere quelle di Niccolò, che negli ultimi due anni ha sofferto molto per la pandemia e per tante conseguenze spiacevoli che ha avuto sulla sua vita, dalla rottura con la sua fidanzata storica al rinvio del tour negli stadi. Anche per questo si è sentito di dover ringraziare i fan, che gli sono sempre stati vicini sui social anche nei momenti più bui.

Ultimo ringrazia i fan per i numeri di Sol

L’artista ha ammesso che in questi due anni in molti gli hanno suggerito di farsi sentire sui social, per non rischiare di essere dimenticato. Ma non era con le parole che voleva essere ricordato, Ultimo, bensì con la sua musica. Per questo ha ‘costretto’ i fan ad aspettarlo a lungo. Ed è stato ripagato con un mare di affetto.

“Grazie per aver rispettato i miei tempi e per aver fatto vostro questo disco in così poco tempo. Mi avete dimostrato ancora una volta quanto quel filo che ci unisce sia speciale. Vi voglio bene“, ha scritto il cantautore sui social, accendendo ancora di più l’attesa per quello che sarà il suo ritorno sul palco nel tour previsto nel 2022. Sperando che la pandemia ci lasci finalmente tornare alla vita. Ecco il suo post: