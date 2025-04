Migliaia in Preghiera e Silenzio per Papa Francesco nella Basilica di San Pietro

I fedeli e i turisti a Roma si trovano in lutto per Papa Francesco, che ha affrontato recenti problemi di salute. Le chiese e i luoghi di culto sono pieni di persone che pregano e riflettono sulla sua vita e il suo operato. La città è segnata da un’atmosfera di tristezza, con molti che si uniscono in preghiera per la sua guarigione. La notizia ha colpito profondamente non solo i residenti, ma anche i visitatori che hanno voluto rendere omaggio al Pontefice, esprimendo supporto e affetto in un momento così difficile per la comunità cattolica.