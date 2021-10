Mietta per la seconda puntata consecutiva è stata a Ballando con le Stelle in collegamento da casa sua perché positiva al Covid. Dopo aver chiesto se stesse bene, Milly Carlucci ha cercato di fare chiarezza sul suo caso.

“Tutta la settimana c’è stato un gran vociare sulla vicenda di Mietta e questa sera vorrei mettere i puntini sulle i su ciò che sta succedendo. Qua in Auditorium si entra mostrando il green pass e non si può accedere a questo luogo senza il green pass. Non è però dato a noi produzione indagare cosa scaturisca il green pass, se da vaccino o da tampone”.