Mietta è momentaneamente fuori gara a Ballando con le Stelle perché trovata positiva al tampone del Covid. A domanda diretta di Selvaggia Lucarelli “sei vaccinata?” la cantante non ha voluto rispondere “ma perché dobbiamo parlare di questo?“, mettendo in imbarazzo la stessa Milly Carlucci che poco prima aveva detto: “noi siamo tutti vaccinati, penso anche Mietta…“.

“Siamo tutti qua. È un’occasione anche di contatto fisico la vostra” – ha continuato Selvaggia Lucarelli – “Questo è un programma in cui ci si tocca, si suda, si sta insieme. Non è un programma come gli altri. Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati, perché chi non è vaccinato mette a rischio la salute di noi tutti. Quest’anno c’è il vaccino, l’anno scorso no. Mi auguro che questo programma si faccia con un grande senso di responsabilità”.