Mietta e Maykel Fonts sono rientrati a Ballando con le Stelle nel corso della quinta puntata, ma avendone saltate tre a causa del Covid, Milly Carlucci – come da regolamento – ha deciso di penalizzarli e di farli entrare direttamente durante lo spareggio finale, concorrendo con le coppie ultime in classifica.

Le due coppie in gara finite allo spareggio (per volere dei giudici e del pubblico a casa) sono state quelle composte da Sabrina Salerno con Samuel Peron e da Alvise Rigo con Tove Villfor. A loro si è aggiunta anche quella formata da Mietta con il suo Maykel.

Manca poco alla nostra esibizione.A breve usciranno le card di spareggio e non appena Milly darà in diretta l’ok VOTATECI in tantissimi mettendo un ❤️ sotto la nostra foto. A tra poco!@Ballando_Rai @milly_carlucci #ballandoconlestelle pic.twitter.com/ttBOv7FOxv

— (@mietta_official) November 13, 2021