Mietta tornerà in gara durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle. E’ ufficiale.

Dopo aver debuttato in grande stile la prima puntata insieme al suo compagno Maykel Fonts (quando è stata fra le più votate insieme ad Arisa e Morgan), la cantante è stata trovata positiva al Covid-19 e messa in isolamento. A tre puntate di distanza tornerà in gara nel corso della quinta che si terrà sabato. Ad annunciarlo è stato proprio il suo compagno di danza su Instagram. “Si riparte questo sabato!“.

Mietta tornerà quindi a danzare davanti a Selvaggia Lucarelli, che avrebbe minacciato di querelare (senza mai citarla) perché le avrebbe chiesto se fosse vaccinata. “Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna“. Minaccia a cui la giudice ha così risposto: “Minacciare azioni legali per una domanda è una reazione piuttosto scomposta, ma nel caso si rivolgesse a me sarò pronta a difendermi dal reato contestato. Il famoso reato di domanda“.

Mietta torna a Ballando con le Stelle, cosa è successo in queste puntate?

Da quando la cantante è stata messa in isolamento a causa del Covid, a Ballando con le Stelle sono stati eliminati tre concorrenti: il chimico televisivo Valerio Rossi Albertini con la sua partner Sara Di Vaira, il calciatore Fabio Galante con Giada Lini e (solo momentaneamente) anche Albano con Oxana Lebedew. Quest’ultima coppia però potrà tornare in gara non appena la ballerina guarirà (ha un problema al piede).

Praticamente (proprio come al Grande Fratello Vip) è stato decimato il cast maschile, che ora vanta in gara esclusivamente Federico Fashion Style, Memo Remigi, Morgan, Andrea Iannone e Alvise Rigo.