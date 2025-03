Mieloma multiplo, l’impegno e le parole chiave dell’Ail

In occasione del mese di sensibilizzazione sul mieloma multiplo, l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail) si concentra su tre aspetti cruciali: l’aumento della sopravvivenza, la qualità della vita e le problematiche infettive. Negli ultimi dieci anni, la sopravvivenza globale dei pazienti è migliorata notevolmente grazie ai progressi nella ricerca e alle nuove terapie, come gli inibitori dei proteasomi e gli anticorpi monoclonali. L’aspettativa di vita è passata da 3-5 anni a 7-10 anni e oltre, con alcuni pazienti che raggiungono stati di remissione. Tuttavia, il rischio di recidiva rimane presente.

L’aumento della longevità porta con sé nuove sfide, tra cui l’aumento del rischio di infezioni, che colpisce tra il 40% e il 60% dei pazienti a causa della compromissione del sistema immunitario. La gestione tempestiva delle infezioni è fondamentale per migliorare la qualità di vita, che oltre alla sopravvivenza include anche il benessere fisico e psicologico. Sintomi come dolore e fatica devono essere gestiti adeguatamente.

È necessaria un’approccio multidisciplinare che metta al centro il paziente, fornendo supporto medico, psicologico e sociale. Ail ha intervistato specialisti in oncoematologia per approfondire questi temi. Ombretta Annibali ha evidenziato che la sopravvivenza globale è raddoppiata negli ultimi 20 anni grazie a farmaci innovativi. Fabio Efficace ha sottolineato che la qualità di vita include vari aspetti e va valutata in base alla percezione del paziente. Corrado Girmenia ha visto il rischio infettivo come una delle complicanze principali, evidenziando l’importanza dei vaccini per proteggere i pazienti da infezioni critiche.