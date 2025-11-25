Midnite City: hair metal britannico

La band britannica Midnite City, guidata dal cantante Rob Wylde, ha recentemente pubblicato il nuovo album “Bite the Bullet”. In occasione di questo evento, Rob Wylde ha condiviso le sue impressioni sull’album e sulla carriera della band. Secondo Wylde, “Bite the Bullet” ha un sound più personale e più grintoso rispetto al precedente album “In At The Deep End”, con un mix di tastiere e chitarre che ricorda gli album degli anni ’80.

Il titolo dell’album, “Bite the Bullet”, significa perseguire i propri sogni e non arrendersi di fronte alle difficoltà. La copertina dell’album, che ritrae la band, è ispirata agli album degli anni ’80 e ha un tema e un look decisamente retro.

Rob Wylde ha anche parlato della sua esperienza con i Tigertailz, una band hard rock con cui ha suonato per dieci anni. Ha ricordato il batterista originale della band, Ace Finchum, che è morto recentemente, e ha espresso la sua ammirazione per il suo talento e la sua personalità.

Wylde ha anche confrontato la sua band con altre band del genere, come i Crashdiet, e ha espresso la sua ammirazione per le ballate di altre band, come “Reason To Live” dei KISS e “The Winner Takes It All” degli ABBA.

La band ha suonato in tutto il mondo, compreso il Giappone, e spera di poter suonare in Italia nel futuro. Il prossimo tour della band sarà nel Regno Unito, seguito da alcuni festival e concerti in Europa. Wylde ha ringraziato i fan italiani per il loro supporto e ha espresso la sua gratitudine per la possibilità di fare musica e di condividere la sua passione con gli altri.