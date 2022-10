Midnights, il nuovo album di Taylor Swift: top e flop del disco

A due anni da Folklore ed Evermore, Taylor Swift è tornata con un nuovo album (in realtà è un visual album). Il disco si apre con la splendida Lavender Haze, migliora addirittura con il secondo pezzo, Maroon e raggiunge l’apice con Anti Hero, che è anche tra i pezzi preferiti di Taylor Swift: “La traccia numero tre si intitola Anti-Hero ed è una delle mie canzoni preferite. Credo di non aver mai raccontato prima d’ora e così a fondo le mie insicurezze in modo dettagliato“. Incantevole anche il duetto con Lana Del Rey, anche se per me non è la vera perla del disco. Sono rimasto meno impressionato dalla seconda metà dell’album, eccezion fatta per Karma e la delicata Sweet Nothing (che mi ha ricordato de pezzi di Vanessa Carlton che adoro). Nel complesso Midnights è un progetto riuscito, con una grande coerenza stilistica, dei testi davvero interessanti e un sound che a tratti richiama un po’ tutti e tre gli ultimi dischi di Taylor.

Top del disco: Lavender Haze, Maroon, Anti Hero, Snow On The Beach, Midnights Rain, Karma

Flop del disco: Vigilante Shit, Labyrinth,

Midnights: ascolta il nuovo album di Taylor Swift.

“Midnights è una corsa sfrenata e non potrei essere più felice di aver avuto come copilota in questa avventura Jack Antonoff. È mio grande amico (presuntuoso lo so, ma lo sopporto) e facciamo musica insieme da quasi un decennio. Questo però è il primo album che facciamo con noi due come principali collaboratori. – ha dichiarato Taylor – Siamo stati così fortunati a lavorare anche con tanti altri talenti. Midnights è un collage di momenti e intensità, di alti e bassi e flussi. La vita può essere oscura, stellata, nuvolosa, terrificante, elettrizzante, calda, fredda, romantica o solitaria. Proprio come la Mezzanotte”.