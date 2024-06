Mida nel tormentone estivo di Ava e VillaBanks

L’estate non è ancora ufficialmente iniziata ma la lista dei papabili tormentoni estivi si allunga e, oltre i già citati, molto presto uscirà anche un pezzo realizzato da un terzetto tutto maschile. Ava, infatti, per la sua prossima hit ha deciso di chiamare a rapporto VillaBanks e Mida, reduce dal successo di Amici di Maria De Filippi. Il singolo è tutt’ora senza titolo, uscirà prossimamente, ma già dai trenta secondi di anteprima si capire che sarà un successo radiofonico.

Il ritornello recita così:

Noi due sopra uno yacht tutti vestiti Dior

Con l’abbronzatura, la pelle più scura

Sai che ti aspetterò pure se non so il bon ton

Non avere paura, tu inventa una scusa

Bailando toda noche (toda noche)

Torneremo senza voce (senza voce)

Stiamo andando più veloce (più veloce)

Ma se inventi una scusa è un bacio di Giuda.