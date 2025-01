Mida manda una frecciatina su Twitter, poi cancella tutto

Oggi Coez ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato “Mal Di Te”. Mida, un artista emergente, dopo aver ascoltato il brano, ha deciso di esprimere la sua opinione su Twitter, lanciando una frecciatina ironica. Nel tweet, Mida ha scritto: “Bello il nuovo pezzo di Coez. Soprattutto il gioco di parole con Malditè l’ho trovato molto originale”, facendo riferimento al suo brano “Malditè”, presentato durante il Festival di Sanremo Giovani e in seguito a un talent show come Amici. Tuttavia, il post è stato successivamente rimosso, ma il web ha immortalato la sua osservazione.

In contrasto con Mida, Coez ha dichiarato che la sua canzone “Mal Di Te” non è stata concepita con l’intento di partecipare al Festival di Sanremo. L’artista ha spiegato di aver ricevuto proposte in passato, ma che quel momento non era giusto per lui. Ora, la sua priorità era portare a termine un nuovo album. Coez ha anche condiviso le sue riflessioni su Sanremo, esprimendo ammirazione per chi partecipa: “Faccio sempre un grandissimo in bocca al lupo a chi ci va, soprattutto ai più giovani, perché comunque ci vuole tanto coraggio per andare su quel palco. Però ci vuole coraggio anche a non andarci, a scegliere di fare un lavoro magari un po’ più a lungo raggio”. Coez ha voluto sottolineare che non bisogna pensare che Sanremo e i talent sia l’unica via per avere successo nel mondo della musica.

Andrea Conti, un utente su Twitter, ha commentato l’uscita di “Mal Di Te”, suggerendo che se fosse stato presentato a Sanremo, sarebbe stato un gran peccato non averlo ascoltato all’Ariston. Ha descritto la canzone come una bellissima ballad, scritta da Coez e prodotta da Esseho e Valerio Smordoni. La discussione attorno a “Mal Di Te” dimostra come il panorama musicale sia ricco di dinamiche e competizioni, evidenziando i vari approcci degli artisti verso il successo e la visibilità.