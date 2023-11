Mida e Gaia di Amici sono una coppia, la reazione dell’ex di lui

Nel quotidiano di Amici di ieri pomeriggio abbiamo assistito alla nascita della quarta coppia di questa edizione, quella formata da Mida e Gaia.

Il cantante e la ballerina, infatti, da tempo si annusano a vicenda e negli ultimi giorni si sono avvicinati moltissimo e pare si siano anche scambiati un tenero bacio.

Ovviamente la reazione dell’ex di lui non è tardata ad arrivare. In diretta su TikTok la ragazza ha risposto affermativamente alla domanda se le piace Gaia, sottolineando però di non aver ancora visto il daytime. “La mia amica mi ha detto che dovrei vederlo“.

“Se mi piace Gaia? Sì, ma non ho ancora visto il daytime oggi. Assomiglio a lei? Non è assolutamente vero”.

A far luce sul rapporto fra Mida e Lucrezia (questo il nome dell’ex) è stato il portale Webboh.

“Moltissimi erano a conoscenza della relazione del cantante con un’altra ragazza al di fuori del programma. La sua presunta fidanzata, Lucrezia, ha anche fatto alcuni video su TikTok in cui utilizzava il suono del nuovo brano di Mida, “Rossofuoco“. C’è stato forse un tradimento? Assolutamente no e a parlarne è stata proprio Lucrezia che, in una diretta su Instagram di diverse settimane fa, ha confermato di essersi lasciata con il suo attuale ex ragazzo.

Nei commenti di un video su TikTok, invece, ha affermato di essere in buoni rapporti con Christian – vero nome del cantante – per cui continua a tifare per lui da lontano. Per quanto riguarda invece la propria opinione riguardo Gaia, Lucrezia ha rivelato che le piace molto!”.