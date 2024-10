Mid e small cap, Intermonte: in tempi difficili il stock picking dovrebbe premiarsi

Il quadro macroeconomico attuale è dominato dalle aspettative di riduzione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. In ambito geopolitico, l’attenzione è rivolta alle manovre espansionistiche della Cina e all’incertezza legata alle elezioni statunitensi. Diverse aziende europee, particolarmente nel settore del lusso, stanno segnalando una diminuzione dei risultati provenienti dalla Cina. Queste informazioni emergono dal report mensile di Intermonte sulla performance delle mid-small cap italiane, redatto da Andrea Randone, responsabile della ricerca in questo segmento.

Secondo Intermonte, è opportuno rivalutare le mid/small cap, poiché dopo due anni di sotto-performanza, specialmente per l’indice STAR, ci sono opportunità significative in questo settore. Si evidenzia che lo stock picking sarà cruciale per l’investimento nelle small cap, in quanto le aspettative di utili variano notevolmente a seconda del settore, della posizione di mercato e del potere di prezzo delle aziende.

Gli analisti hanno una visione positiva per il segmento dei “digital enablers”, grazie a prospettive resilienti, e anche per aziende di “qualità” in settori come quello dei beni di consumo e industriali. Tuttavia, i risultati del terzo trimestre potrebbero mostrare un indebolimento di alcuni trend di crescita, suggerendo che essere leader in segmenti di nicchia potrebbe rivelarsi un fattore determinante.

Intermonte sottolinea anche un’iniziativa recente: il lancio del Fondo Strategico Nazionale NSF, promosso dal Tesoro italiano e dalla CDP. Questo fondo prevede di impiegare capitali pubblici fino al 49% e privati almeno al 51% per investire in mid/small cap italiane su un lungo periodo. Anche se l’importo iniziale di 0,7/1 miliardo di euro potrebbe non sembrare sufficiente per modificare radicalmente il mercato, c’è speranza che possa invertire la tendenza attuale e attrarre investimenti verso le mid/small cap, le quali hanno subito deflussi dai fondi PIR negli ultimi anni.