Microwave: 80 anni di innovazione negli Stati Uniti

Oggi celebriamo i 80 anni dal brevetto del forno a microonde, inventato da Percy Spencer, un ingegnere autodidatta. Mentre lavorava per la Raytheon, notò che le microonde provenienti da un radar stavano sciogliendo un cioccolatino che aveva in tasca. Il primo cibo cotto intenzionalmente con il forno a microonde fu il popcorn, seguito da un uovo, che esplose durante l’esperimento.

Raytheon presentò poi una domanda di brevetto per il processo di cottura a microonde e, dopo ulteriori sperimentazioni, installò un forno in un ristorante di Boston per i test. Il primo forno a microonde disponibile sul mercato, chiamato “Radarange”, era gigantesco e pesava circa 340 kg. Costava circa 5000 dollari e consumava tre volte l’energia degli attuali forni a microonde.

Il “Radarange” rappresentò una vera innovazione per il cooking moderno, cambiando il modo di preparare i cibi.

In questo giorno, ricordiamo anche altri eventi significativi: il lancio del cortometraggio comico “The Second Hundred Years”, la perfetta partita di Don Larsen nei World Series e il riconoscimento a Alexander Solzhenitsyn con il Premio Nobel per la letteratura.

Oggi è anche l’anniversario di compleanno di celebri personalità come Sigourney Weaver, che compie 76 anni, e di Chevy Chase, che festeggia 82 anni, contribuendo entrambi con le loro straordinarie carriere nel cinema.

Infine, si celebra la pubblicazione di “Imagine” di John Lennon, una canzone iconica diventata simbolo di pace e unità.