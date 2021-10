Apple non è più l’azienda di maggior valore al mondo. Con le ultime trimestrali, il primo posto spetta ora a Microsoft, che vale 2.489 miliardi di dollari, contro i 2.410 miliardi di Apple.

La rincorsa

Il valore del mercato azionario di Apple ha superato quello di Microsoft nel 2010, quando l’iPhone l’ha resa la prima azienda di tecnologia di consumo del mondo. Apple è l’azienda con la più alta valutazione al mondo dalla metà del 2020. Ma nel solo 2021, le azioni di Microsoft sono salite di oltre il 45%, spinte dalla crescente domanda per i servizi cloud, a sua volta conseguenza diretta della pandemia. A Redmond si prevedono nuovi record per il quarto trimestre, anche se i problemi della catena di approvvigionamento causeranno ancora ritardi e limitazioni nella produzione dei computer Surface e delle console Xbox.

Computer

Bene Mac e servizi

Anche le azioni di Apple sono salite quest’anno, ma solo del 15%. In più, nell’ultimo trimestre l’azienda di Cupertino non ha soddisfatto le aspettative degli analisti in due categorie chiave: gli iPhone (38,9 miliardi di dollari contro 41,5 miliardi) e gli accessori come gli AirPods (8,8 miliardi di dollari contro 9,3 miliardi). Altri segmenti sono andati meglio. Le vendite di iPad e Mac sono state rispettivamente di 8,3 e 9,2 miliardi di dollari, con un nuovo record per i computer, che Luca Maestri ha attribuito alla “forte domanda per il MacBook Air M1”. Il Chief Financial Officer di Apple ha osservato che “i nostri ultimi cinque trimestri per il Mac sono stati i migliori cinque trimestri di sempre per la categoria”, aggiungendo che la metà degli acquirenti durante il Q4 2021 hanno acquistato per la prima volta un Mac o un iPad.

I servizi della società – compreso l’AppStore – hanno generato un fatturato di 18,3 miliardi di dollari, in crescita del 26%, rispetto alle aspettative degli analisti di 17,6 miliardi di dollari. Il ceo Tim Cook ha comunicato che Apple ha ora 745 milioni di abbonati pagati alla sua piattaforma, rispetto ai 700 milioni di un trimestre fa. Come nel caso di Microsoft, i servizi sono cresciuti e si sono rivelati una scelta strategica, dal momento che offrono margini eccellenti e non dipendono né dalla produzione come nel caso dei chip, né dai trasporti, che negli ultimi mesi sono diventati più costosi.

Un’opportunità mancata

Ma i problemi della catena di approvvigionamento dei chip sono costati ad Apple 6 miliardi di vendite durante il quarto trimestre fiscale dell’azienda, che ha mancato le aspettative di Wall Street, e Cook ha anticipato che l’impatto sarà ancora peggiore durante l’attuale trimestre delle vendite natalizie. “Stiamo facendo tutto quello che possiamo per ottenere più chip”, ha spiegato. Le carenze sono peggiori nella fascia bassa, e infatti il settore premium ha segnato un nuovo record, con 100 miliardi di dollari nel terzo trimestre, secondo Counterpoint. Grazie anche al suo enorme potere d’acquisto e agli accordi a lungo termine con i fornitori di chip, Apple ha fatto registrare uno sbalorditivo 83% di crescita in Cina, mentre Samsung Electronics e Xiaomi sono calate. Nel complesso, a livello globale, ha guadagnato almeno il 3% di quota di mercato negli smartphone nel terzo trimestre, a fronte di un calo del 6% nelle spedizioni, secondo i dati di Counterpoint, IDC e Canalys.