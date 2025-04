Microsoft rende accessibile a tutti la ricerca AI di Bing

Microsoft sta potenziando il suo motore di ricerca Bing con l’integrazione dell’intelligenza artificiale, in risposta a Google e alla sua nuova funzionalità Gemini. Questa mossa mira a migliorare l’utilizzo di Bing e attrarre utenti dalla concorrenza. Un’importante novità è rappresentata dalla funzione “Cerca” di Copilot, che consente agli utenti di immettere parole chiave, domande o frasi per cercare risultati pertinenti sul web utilizzando Bing e altre fonti indicizzate.

Gli utenti possono visualizzare un carosello di risultati e, successivamente, porre ulteriori domande a Copilot per ottenere informazioni più dettagliate. Questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e potrebbe subire modifiche nelle prossime settimane, ma rappresenta un passo significativo nel tentativo di Microsoft di sfidare Google nel settore della ricerca online, che offre grandissime opportunità di profitto.

Attualmente, la funzione è disponibile per un numero limitato di utenti, che possono accedere a Bing dal browser e vedere l’opzione “Cerca” con l’icona di Copilot. È possibile utilizzare un link specifico (bing.com/copilotsearch?q=) per accedere alla Ricerca di Copilot, dove si possono inserire le parole chiave e ottenere risultati immediati. Microsoft sta pianificando di rendere questa caratteristica accessibile a tutti nei prossimi giorni o settimane, integrandola ulteriormente nell’interfaccia di Bing. L’obiettivo è rendere Bing sempre più “intelligente” e utile per gli utenti, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di ricerca.