Microsoft presenta Windows 365 Link: il mini-PC per il cloud ideale

Microsoft ha recentemente ampliato il proprio portafoglio hardware con il lancio di Windows 365 Link, il primo mini-PC dell’azienda, creato appositamente per la piattaforma cloud Windows 365. Quest’ultima, lanciata nel 2021, offre un abbonamento che consente agli utenti di accedere a un PC Windows completamente remoto tramite il cloud, con oltre 400 milioni di abbonati a livello globale, principalmente tra professionisti e aziende.

Windows 365 Link si presenta come un dispositivo compatto e leggero, progettato per ottimizzare l’esperienza utente nel cloud. Non archivia dati o applicazioni localmente, richiedendo quindi una connessione Internet per accedere al sistema operativo Windows 11 e alla suite Office 365. È adatto per ambienti di lavoro silenziosi e produttivi grazie alla sua costruzione priva di ventole e alla sua capacità di gestire localmente solo alcune attività specifiche, come le videoconferenze su Microsoft Teams o Webex.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Windows 365 Link supporta due schermi 4K e offre una gamma completa di porte che includono quattro porte USB, tra cui una USB-C, una porta mini-jack per audio, connettività Ethernet e due porte video (HDMI e DisplayPort). Queste specifiche lo rendono particolarmente versatile e adatto a diverse configurazioni di lavoro.

La disponibilità di Windows 365 Link è prevista per aprile 2025, con un prezzo di vendita di 349 dollari. Microsoft ha anche annunciato collaborazioni con vari partner e produttori per sviluppare ulteriori versioni di PC dedicati al cloud, ampliando così l’ecosistema Windows. Questa mossa strategica rappresenta un significativo passo avanti per Microsoft nel promuovere Windows come una piattaforma universale, accessibile ovunque e in qualsiasi momento, sfruttando la potenza del cloud computing.

In questo modo, Microsoft intende posizionarsi ulteriormente nel mercato, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso soluzioni virtuali e basate su cloud, facilitando così la transizione verso un modo di lavorare più flessibile e connesso.