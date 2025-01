Microsoft potrebbe acquisire TikTok: un affare imminente

Negli ultimi giorni, Microsoft si è fatta avanti come una delle principali candidate per l’acquisizione di TikTok, che conta circa 170 milioni di utenti negli Stati Uniti. Questa attenzione è aumentata a seguito delle dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha indicato che una decisione potrebbe arrivare entro 30 giorni. Microsoft ha scelto di non commentare ufficialmente, mentre né TikTok né la sua società madre, ByteDance, hanno rilasciato dichiarazioni. TikTok è stato al centro di dibattiti sulla sicurezza nazionale negli Stati Uniti, ed è stato temporaneamente bloccato dalla Corte Suprema, ma un intervento presidenziale ha permesso il suo ripristino. Tuttavia, c’è preoccupazione per il potenziale rischio alla privacy degli utenti americani a causa del controllo di ByteDance. Una recente legislazione ha imposto all’azienda cinese di separarsi da TikTok per evitare un divieto in America.

In aggiunta a Microsoft, altri concorrenti hanno mostrato interesse per TikTok. Oracle ha avviato colloqui con la Casa Bianca per supportare le operazioni statunitensi di TikTok, ma Trump ha affermato di non avere contatti diretti con la dirigenza di Oracle. Oltre a Microsoft e Oracle, anche investitori come General Atlantic, Sequoia Capital e Susquehanna International Group, insieme a gruppi di investimento guidati da Frank McCourt e Mr. Beast, stanno considerando l’acquisizione dell’app. La competizione attorno a TikTok sta aumentando rapidamente, testimoniando un clima di grande interesse e attività nel settore.