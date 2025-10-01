Microsoft potenzia lavoro di squadra in Italia con AI Copilot

Microsoft sta ampliando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei suoi strumenti di collaborazione, introducendo nuovi agenti Copilot in Teams, SharePoint e Viva Engage. L’intento è quello di trasformare queste piattaforme da semplici strumenti di comunicazione in assistenti intelligenti capaci di rendere più efficienti le riunioni, organizzare contenuti e supportare attivamente amministratori e team.

Grazie a queste integrazioni, gli utenti potranno beneficiare di un’ottimizzazione nelle attività quotidiane. Gli agenti AI Copilot saranno in grado di elaborare richieste, fornire suggerimenti utili e facilitare la gestione delle informazioni, migliorando la produttività complessiva.

Le funzionalità avanzate di questi strumenti AI non solo renderanno i processi di lavoro più fluidi, ma permetteranno anche una maggiore collaborazione tra i membri del team. Microsoft punta a rendere ogni interazione più dinamica e fruttuosa, alimentando una cultura di lavoro proattiva e interconnessa.