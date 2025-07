Microsoft potenzia Android e Windows con nuove funzioni utili

La connessione tra smartphone Android e computer Windows sta evolvendo significativamente. Microsoft è attualmente al lavoro su nuove funzionalità che permetteranno un controllo diretto del PC tramite il telefono, introducendo opzioni come il blocco remoto del computer e l’accesso alla clipboard di Windows da dispositivi Android.

Fino a oggi, utenti hanno potuto utilizzare l’app Phone Link (nota in Italia come “Collegamento a Windows”) per gestire notifiche e messaggi e accedere a foto dal proprio smartphone. Ora, Microsoft mira a migliorare ulteriormente questa integrazione, trasformando il telefono in un potente strumento per interagire con il PC.

Una delle innovazioni più significative è la sincronizzazione della clipboard: i contenuti copiati su Windows—testi, link e immagini—saranno accessibili direttamente dal telefono. Questa funzione, particolarmente utile per chi lavora con il copia-incolla, è simile a ciò che già offre l’ecosistema Apple. Attualmente, l’implementazione è in fase di test tramite i canali Insider, con la nuova opzione “Access PC’s clipboard” presente nelle impostazioni di Windows.

Inoltre, l’app Link to Windows sta introducendo una cronologia degli appunti, consentendo di visualizzare non solo l’ultimo contenuto copiato ma anche le voci precedenti. Una nuova funzionalità di sicurezza permette di bloccare il PC a distanza, utile per evitare accessi non autorizzati quando il computer è lasciato incustodito.

Attualmente, queste novità sono in fase di test presso gli utenti Insider di Windows 11. Non sono state annunciate date ufficiali per il rilascio, ma si prevede che arrivino a tutti gli utenti nel prossimo futuro.