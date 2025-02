Microsoft offre l’IA avanzata a tutti

Copilot è l’assistente AI di Microsoft, in rapida evoluzione e progettato per supportare gli utenti in diverse attività. Recentemente, Microsoft ha reso gratuitamente accessibili le funzioni avanzate Voice e Think Deeper, ampliando il numero di utenti che possono beneficiare delle caratteristiche di Copilot.

Think Deeper utilizza il modello o1 di OpenAI, permettendo a Copilot di affrontare domande complesse con risposte più approfondite, sfruttando le capacità di ragionamento per fornire soluzioni articolate. Questa funzione consente una maggiore comprensione e analisi del contesto, migliorando l’efficacia del servizio. La funzione Voice, d’altra parte, consente interazioni vocali con l’assistente, rendendo l’interazione più fluida e naturale; gli utenti possono dialogare con Copilot come se stessero parlando con una persona, eliminando la necessità di scrivere comandi specifici.

L’accesso libero a queste funzioni di facile utilizzo rende Copilot accessibile anche agli utenti non esperti, contribuendo alla democratizzazione della tecnologia. Microsoft punta a rendere questo strumento disponibile per tutti, supportando sia le attività quotidiane sia le operazioni più complesse. Inoltre, la scalabilità del sistema garantisce che Copilot mantenga efficienza e capacità analitiche anche con un incremento della domanda, affrontando carichi di lavoro elevati senza compromettere le prestazioni.

Microsoft sta lavorando per estendere l’accesso gratuito a queste funzioni avanzate a un numero crescente di persone in tempi brevi, anche se non è stata fornita una tempistica specifica. Tuttavia, va notato che l’uso della versione gratuita potrebbe comportare ritardi o interruzioni durante periodi di intenso traffico, distinzione presente per gli account Copilot Pro, più adatti agli usi aziendali.