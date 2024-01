Microsoft nomina il nuovo direttore di Blizzard Entertainment, Johanna Faries

Prima di questo incarico, Faries ha ricoperto il ruolo di general manager del franchise di Call of Duty per Activision, e ha lavorato per oltre un decennio nella NFL

La scorsa settimana, Microsoft ha annunciato il licenziamento di quasi 2.000 dipendenti, un passo significativo nell’ambito di una ristrutturazione aziendale seguita all’acquisizione di Activision Blizzard, ultimata nell’autunno scorso. Tra i licenziamenti più rilevanti figura quello di Mike Ybarra, ex presidente di Blizzard Entertainment (World of Warcraft, Overwatch). In seguito a questi eventi, la compagnia ha nominato Johanna Faries come suo successore. In un post sul blog ufficiale, Blizzard ha presentato Johanna Faries come la nuova presidente. Nel comunicato, Faries ha fatto riferimento ai numerosi licenziamenti avvenuti la settimana scorsa, descrivendo la situazione con parole toccanti.

“La perdita di talentuosi colleghi negli ultimi giorni è difficile da accettare, in particolare quando si considera l’immenso entusiasmo che provo nel unirmi a Blizzard e nell’apportare il mio contributo al prossimo capitolo della sua storia,” ha dichiarato Faries. Prima di questo incarico, Faries ha ricoperto il ruolo di general manager del franchise di Call of Duty per Activision, e ha lavorato per oltre un decennio nella NFL. La nomina di Faries arriva in un momento delicato, segnato da tensioni tra le leadership di Activision e Blizzard negli anni recenti. Nel suo messaggio, Faries sembra riconoscere queste differenze. “Activision, Blizzard e King sono realtà nettamente diverse, ognuna con i propri giochi, culture e comunità,” ha scritto. Johanna Faries assumerà ufficialmente il ruolo di presidente di Blizzard il 5 febbraio 2024.