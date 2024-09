Microsoft migliora Recall per aumentare la sicurezza dopo le critiche ricevute

Microsoft sta apportando modifiche significative alla funzionalità Recall, in risposta alle preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza sollevate dagli utenti e dai critici. Recall è una nuova funzione per i PC Copilot Plus che utilizza l’intelligenza artificiale per catturare istantanee dello schermo e archiviarle localmente, permettendo così agli utenti di esplorare queste immagini su una sequenza temporale visiva. Tuttavia, preoccupazioni sono emerse riguardo al rischio che gli hacker possano accedere a questi dati sensibili.

In un recente post sul blog Windows Experience, Pavan Davuluri di Microsoft ha spiegato come l’azienda sta affrontando questi problemi di sicurezza. Una delle prime misure è l’aggiornamento dell’interfaccia di configurazione per i PC Copilot Plus, che ora fornirà agli utenti informazioni più chiare sull’attivazione o meno della funzione Recall. Durante l’acquisto, gli utenti vedranno una nuova schermata che spiega la funzionalità e verrà chiesto il consenso per il salvataggio delle istantanee.

Inoltre, Microsoft ha reso obbligatorio l’uso di Windows Hello per attivare Recall. Ciò significa che gli utenti devono autenticarsi per accedere alla loro cronologia di istantanee, aggiungendo un ulteriore strato di sicurezza.

Un’altra importante modifica riguarda la crittografia e la decrittografia dei dati. Microsoft ha implementato un sistema di decrittografia “just in time” che è protetto da Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS); gli snapshot verranno decrittografati solo dopo che l’utente si sarà autenticato. Inoltre, l’azienda ha crittografato il database dell’indice di ricerca, offrendo così un’ulteriore protezione contro potenziali violazioni di sicurezza.

Questi cambiamenti sono sicuramente un passo positivo da parte di Microsoft nel rispondere alle critiche e alle preoccupazioni sollevate dagli utenti. Anche se non tutti potrebbero essere soddisfatti e decidere di abilitare Recall, l’impegno di Microsoft nell’assicurare la sicurezza degli utenti è evidente. I PC Copilot Plus, sia di Microsoft che di altri produttori, saranno disponibili a partire dal 18 giugno, giorno in cui gli utenti potranno anche provare l’anteprima di Recall.