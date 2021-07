Microsoft ha destinato 13,6 milioni di dollari ai ricercatori di sicurezza nell’ambito dei suoi programmi “bug bounty” negli ultimi 12 mesi.

I “bug bounty” sono una serie di attività specifiche che il colosso di Redmond effettua per la scoperta, l’analisi e la risoluzione di vulnerabilità nei sistemi operativi e nei software che sviluppa.

Nell’ultimo anno, i ricercatori di bug hanno ottenuto una media di 10.000 dollari per report, con la cifra più alta per una singola segnalazione di ben 200.000 dollari.

I premi sono stati assegnati a più di 340 esperti di sicurezza, per lo più indipendenti, provenienti da 58 Paesi e per un totale di 1.200 rapporti idonei. Non tutte le analisi infatti, seppur valide, ottengono un ritorno economico se non soddisfano i criteri stabiliti.

Microsoft ha però affermato che il volume dei rapporti ricevuti riflette il “talento e la creatività della comunità di ricerca sulla sicurezza globale e la loro preziosa collaborazione nell’affrontare le sfide in un contesto in costante cambiamento”.

Secondo Microsoft la pandemia, e il conseguente ricorso a strumenti di lavoro e formazione da remoto, ha aumentato i rischi per la sicurezza professionale e privata.