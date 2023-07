Microsoft, giudice della California dà ok all'acquisizione di Activision

Un giudice della California ha concesso a Microsoft di concludere l’acquisizione di Activision Blizzard dopo cinque giorni di testimonianze . Nonostante Microsoft sia ancora oggetto di un’azione antitrust in corso da parte della Federal Trade Commission, il giudice Jacqueline Scott Corley ha ascoltato gli argomenti sia della FTC che di Microsoft e ha deciso di respingere la richiesta del regolatore di un’ingiunzione preliminare. In una sentenza depositata oggi, il giudice Corley ha affermato quanto segue: “L’acquisizione di Activision da parte di Microsoft è stata descritta come la più grande nella storia dell’industria tecnologica. Microsoft si è impegnata pubblicamente e in tribunale a mantenere Call of Duty su PlayStation per 10 anni, garantendo una parità di trattamento con Xbox. Inoltre, è stato siglato un accordo con Nintendo per portare Call of Duty su Switch. E, per la prima volta, sono stati stipulati vari accordi per rendere i contenuti di Activision disponibili su diversi servizi di gioco in cloud. Il compito di questo tribunale in questa causa è limitato. Si tratta di decidere se, nonostante le circostanze attuali, la fusione dovrebbe essere fermata, forse persino annullata, in attesa della risoluzione dell’azione amministrativa della FTC. Alla luce delle ragioni esposte, il tribunale ritiene che la FTC non abbia dimostrato una probabilità di successo nella sua affermazione secondo cui questa specifica fusione verticale, in questo settore particolare, possa comportare una sostanziale riduzione della concorrenza. Al contrario, le prove a disposizione indicano che i consumatori avranno un maggior accesso a Call of Duty e ad altri contenuti di Activision. Pertanto, la richiesta di un’ingiunzione preliminare viene respinta”.

In una dichiarazione successiva alla decisione del giudice Corley, il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha espresso gratitudine al tribunale di San Francisco per la rapidità e la completezza della decisione e ha espresso la speranza che altre giurisdizioni continueranno a lavorare per una soluzione tempestiva. Anche Phil Spencer, responsabile di Xbox e testimone chiave nel processo, ha condiviso una reazione su Twitter. “Siamo grati al tribunale per aver deciso rapidamente a nostro favore. Le prove dimostrano che l’accordo con Activision Blizzard è vantaggioso per l’industria e le affermazioni della FTC riguardo al passaggio tra console, ai servizi di abbonamento multi-gioco e al cloud non rispecchiano la realtà del mercato dei videogiochi”, ha affermato Spencer. L’acquisizione è stata recentemente approvata anche in Europa, ma non nel Regno Unito, dove è stata bloccata per questioni relative sempre al monopolio e alla libera concorrenza.