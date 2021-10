Microsoft Italia ed Hevolus Innovation danno vita al South innovation center, progettato per permettere ad aziende e professionisti del Sud Italia di toccare con mano il valore del digitale per la resilienza e la crescita. Basato presso la sede pugliese di Hevolus a Molfetta, lo spazio intende porsi come punto di riferimento locale per sostenere la trasformazione digitale di settori chiave come il manufacturing e il retail, ma anche del mondo della pubblica amministrazione, che possono fare da spinta per rilanciare un’area che contribuisce circa al 20% del Pil nazionale, e che la pandemia ha ha colpito duramente. Offrendo formazione gratuita, in modalità fisica o virtuale, Microsoft ed Hevolus metteranno le rispettive competenze al servizio delle realtà locali per aiutarle a cogliere i vantaggi delle nuove tecnologie. Obiettivo dell’iniziativa è accelerare la trasformazione digitale delle Pmi e della Pal del Mezzogiorno, anche in linea con le priorità del Pnrr che dedica oltre 80 miliardi di euro al Sud Italia per il riequilibrio territoriale e la crescita inclusiva del Paese. L’iniziativa rientra nel più ampio impegno di Microsoft per la formazione e la cultura digitale alla base del piano quinquennale Ambizione Italia #DigitalRestart e mette a frutto la collaborazione con Hevolus Innovation, che ha già accompagnato molte realtà nel proprio percorso d’innovazione.

“Il Mezzogiorno è caratterizzato da un maggior ritardo nello sviluppo del digitale, come indicano le performance dell’indice Desi a livello regionale elaborato dall’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano. La trasformazione digitale del Sud Italia è quindi imprescindibile per una crescita strutturale e sostenibile del Paese e deve essere responsabilità di tutti fare ecosistema. Il momento non è mai stato così propizio per investire in innovazione, anche sulla spinta dei fondi del Pnrr, che dedica oltre 80 miliardi di euro al Mezzogiorno, ma spesso le realtà del territorio, soprattutto Pmi e Pal, hanno bisogno di una bussola per orientarsi tra i nuovi paradigmi tecnologici e dar vita a progetti d’innovazione in risposta concreta alle esigenze di business e d’impatto reale per la cittadinanza. Così nasce il South Innovation Center insieme a Hevolus Innovation, con cui intendiamo guidare aziende e professionisti attraverso un approccio esperienziale, per far vivere scenari d’innovazione e condividere best practice’‘, ha dichiarato Andrea Cardillo, direttore del Microsoft Technology Center di Microsoft Italia di Milano, che lavorerà a stretto contatto con il South Innovation Center dando vita anche ad attività di formazione in gemellaggio.

”Tutti devono poter accedere alle nuove tecnologie in modo semplice, senza particolari conoscenze informatiche e con la libertà di utilizzare i dispositivi con cui hanno maggiore familiarità. Con il South Innovation Center, grazie alla sinergia con Microsoft Italia, possiamo finalmente mettere a fattore comune tecnologie evolute, casi d’uso e nuovi customer journey per supportare Pmi e Pal del territorio in questo epocale cambio di paradigma”, ha aggiunto Antonio Squeo, chief innovation officer di Hevolus Innovation. Presso il South Innovation Center, gli esperti di Microsoft ed Hevolus offriranno quindi formazione e consulenza – attraverso sessioni dedicate o attraverso mini-eventi, in presenza o in collegamento da remoto – alle realtà del sud Italia, mostrando soluzioni in risposta ad esigenze di business specifiche attraverso dimostrazioni relative all’evoluzione del customer journey in un mondo sempre più ibrido.

Nel centro di Molfetta sarà quindi possibile confrontarsi su casi d’uso reali e di testare il funzionamento e le potenzialità di tecnologie e dispositivi di ultima generazione, come il visore in Mixed Reality Microsoft HoloLens 2, grazie al quale è possibile ripensare processi di business ed esperienze d’ingaggio dell’operatore o del consumatore finale nei settori più disparati, dal manifatturiero al retail al pubblico. Queste sono le industry che le due aziende si propone di raggiungere con l’iniziativa, per incentivare l’adozione di nuovi modelli di business, nuove modalità di organizzazione del lavoro, nuove customer experience ispirate a semplicità, interattività e collaborazione, per supportare le aziende locali e contribuire alla crescita di comparti strategici. Alcune esperienze locali possono già fare scuola e, facendo leva sulla tecnologia di Microsoft e sulla consulenza e il supporto in termini di sviluppo da parte di Hevolus, hanno da tempo dato vita a progetti avanguardistici che possono diventare fonte d’ispirazione per molti. È il caso di Natuzzi, che con il proprio Augmented Store ha ripensato la customer experience e di Castel del Monte, che è diventato un HoloMuseum inaugurando un’esperienza di fruizione culturale più interattiva e coinvolgente. Molteplici altri progetti innovativi anche su scala nazionale e globale saranno al centro delle sessioni di formazione e knowledge sharing del South Innovation Center.