Arrivano domani le due console di Microsoft Xbox Series X e Xbox Series S, nuova generazione dell’intrattenimento videoludico secondo il colosso di Redmond. La prima non offre mezze misure: potente, la più potente mai fatta dall’azienda, con un hardware di primo livello. La seconda scende invece a qualche compromesso, come una risoluzione inferiore, nessun lettore ottico e meno potenza di calcolo. Diversi ovviamente i prezzi: 499 euro e 299 euro, ma entrambe faranno girare gli stessi titoli next-gen. La scelta di Microsoft di dare per la prima volta due opportunità al momento del lancio “incarna la visione che abbiamo del mondo del gaming, quella di mettere l’utente al centro della nostra strategia”, dice all’Adnkronos Cedric Mimouni, responsabile di Xbox per l’Area Mediterranea, nella quale è compresa l’Italia. “Vogliamo lasciare la scelta di giocare a quello che vuole, sulle piattaforme che vuole e con chi vuole. Tre elementi fondamentali – spiega – che fanno capire perché arriviamo a una nuova generazione di console che, contrariamente al passato, è di due modelli. Questa volontà di averne due, con due punti prezzo diversi, una più costosa, una un po’ meno costosa, una più performante, una un po’ meno performante nasce proprio perché pensiamo che non tutti gli utenti vogliano la stessa cosa allo stesso momento“.

Fonte