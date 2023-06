Microsoft annuncia Xbox Series S con 1TB di memoria a 350 euro

Durante l’evento Xbox Games Showcase Microsoft ha svelato una nuova versione nera dell’Xbox Series S con 1 TB di memoria integrata. Le novità sono poche rispetto all’originale Xbox Series S, a parte una nuova colorazione nera e una maggiore capacità di archiviazione. Microsoft lancerà l’Xbox Series S nera da 1 TB il primo settembre al prezzo di 349 dollari, che in Italia diventeranno 349 euro. La versione carbon black dell’Xbox Series S è stata annunciata sul palco dal capo di Xbox, Phil Spencer, che ha anche menzionato che l’azienda ha aumentato le proprie consegne di Xbox Series X per soddisfare la domanda. La primissima versione della console Xbox Series S è stata originariamente lanciata come alternativa economica a Xbox Series X, con un output video a risoluzione più bassa, alcune componenti interne diverse e con 512 GB di archiviazione. Microsoft ha annunciato che questa nuova variante di Xbox Series S sarà disponibile il primo settembre, proprio in tempo per i lanci autunnali di Starfield e Forza Motorsport.