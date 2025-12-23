MicroSD 256GB Samsung PRO, U3, 200MB/s

12.9 C
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €34.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Samsung Memory MB-MY256SA PRO Ultimate MicroSD Card 256GB, UHS-I U3, Up to 200MB/s

La scheda microSD PRO Ultimate: il tuo alleato per la creatività

La scheda microSD PRO Ultimate UHS-I è stata progettata per aiutarti a raggiungere il tuo massimo potenziale creativo. Con prestazioni veloci e affidabili, puoi registrare video senza lag in 4K con il tuo drone o la tua action cam, o giocare con facilità anche le partite più estenuanti.

Rimani nella corsia di sorpasso

La scheda microSD PRO Ultimate offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 200 MB/s e 130 MB/s, rispettivamente. Le classificazioni U3 e V30 facilitano l’acquisizione di video 4K UHD, mentre l’A2 favorisce il caricamento rapido e il multitasking anche con app che richiedono prestazioni elevate.

Vantaggi pratici

    • Prestazioni veloci e affidabili per la registrazione di video in 4K e la giocazione di giochi estenuanti
    • Capacità di archiviazione da 128 GB a 512 GB per mantenere tutti i tuoi dati al sicuro
    • Compatibilità estesa con smartphone, tablet, droni, action camera, laptop e console per gaming portatili
    • Massima tranquillità con 6 livelli di protezione contro acqua, temperature estreme, raggi X e cadute accidentali

Specifiche tecniche

La scheda microSD PRO Ultimate ha una capacità di 256 GB, una velocità di lettura fino a 200 MB/s e una velocità di scrittura fino a 130 MB/s. È compatibile con l’interfaccia UHS-I e ha le classificazioni U3, V30 e A2.

Acquista la scheda microSD PRO Ultimate e scopri l’eccezionale performance e affidabilità che solo la memoria flash nº 1 al mondo può regalarti!

