Microplastiche in Italia

Un team multidisciplinare di ricercatori italiani ha condotto uno studio sulla presenza di microplastiche in tre corpi idrici sotterranei italiani, rappresentando la prima indagine sistematica che documenta l’ingestione di microplastiche da parte della fauna che abita questi ambienti. Lo studio ha analizzato campioni di acqua e invertebrati da due grotte carsiche e due pozzi di monitoraggio di un acquifero alluvionale saturo.

Le analisi chimiche hanno utilizzato la spettroscopia infrarossa con trasformata di Fourier e hanno mostrato concentrazioni di microplastiche variabili da 18 a 911 particelle per litro. La stragrande maggioranza delle microplastiche identificate era costituita da fibre, rappresentando il 91% del totale, con dimensioni medie tra 100 micrometri e 1 millimetro.

L’analisi della composizione polimerica ha evidenziato che la cellulosa artificiale e tessile era il polimero più abbondante, con una percentuale del 65% del totale, seguito dal polietilene tereftalato (PET) con una quota del 21%. I risultati mostrano che le fonti di contaminazione da microplastiche nei sistemi sotterranei sono molteplici e provengono da diversi processi di degradazione plastica.

L’analisi della fauna invertebrata degli ambienti sotterranei ha applicato un approccio combinato di microscopia a fluorescenza e spettroscopia infrarossa e ha rivelato che tutti i taxa di invertebrati acquatici sotterranei esaminati presentavano microplastiche nel loro apparato digerente. Le particelle di microplastiche ritrovate negli organismi erano per l’87% costituite da pellet di piccole dimensioni.

Gli esperti sottolineano che le comunità di invertebrati sotterranei sono caratterizzate da scarsa resilienza ambientale e che le microplastiche possono agire come vettori di sostanze chimiche nocive. La ricerca mette in evidenza una lacuna critica nel nostro corpo di conoscenze e sottolinea l’urgenza di ulteriori indagini per valutare l’impatto ecologico potenziale delle microplastiche sulla fauna residente in questi ecosistemi sensibili.