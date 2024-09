Microonde: un possibile rifugio per microbi?

Il fuoco è stato, da sempre, un’invenzione fondamentale per la preparazione degli alimenti, capace di sterilizzare e rendere i cibi più digeribili. Oggi, il forno a microonde è considerato il suo equivalente moderno. Tuttavia, recenti ricerche mettono in discussione la sterilità di questo elettrodomestico, rivelando che potrebbe essere un habitat per vari microbi.

Inventato negli anni ’40 da Percy Spencer della Raytheon, il forno a microonde ha cambiato il modo di cucinare grazie alla sua rapidità di riscaldamento. A differenza dei forni tradizionali, che utilizzano il calore esterno, i microonde impiegano onde elettromagnetiche per riscaldare gli alimenti dall’interno. Nonostante la loro praticità, esiste l’errata convinzione che questi apparecchi siano automaticamente sterili; uno studio della dottoressa Alba Iglesias dell’Università di Valencia ha smentito questa idea.

Lo studio ha esaminato sia forni domestici sia quelli utilizzati in ambienti come uffici e laboratori, identificando una varietà sorprendente di batteri. Sono stati trovati gruppi batterici comuni, simili a quelli della pelle umana, e anche patogeni alimentari come Escherichia coli, Klebsiella e Salmonella, suggerendo che i microonde possano ospitare microorganismi nocivi nonostante l’uso per la cottura.

Inoltre, sono stati identificati microbi estremofili, capaci di resistere a condizioni difficili, il che indica che alcuni batteri potrebbero prosperare nei forni a microonde. I risultati richiamano l’attenzione sulla necessità di una pulizia regolare degli apparecchi, dato che non sono completamente sterili.

Pertanto, è consigliato eseguire una pulizia accurata dell’interno del microonde, utilizzando disinfettanti per eliminare residui alimentari e batteri. È importante pulire frequenti schizzi di cibo e sostanze umide, usare coperture nei microonde e ispezionare regolarmente per segni di usura.

In conclusione, sebbene i forni a microonde siano utili per riscaldare e cuocere, non eliminano automaticamente tutti i microorganismi. Le buone pratiche di pulizia sono essenziali per mantenere un ambiente sicuro e igienico. La dottoressa Iglesias sottolinea che, mentre i microonde non sono serbatoi patogeni, richiedono attenzione e manutenzione per garantire un utilizzo sano.