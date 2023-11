Microfono tappato in piena notte, Letizia confessa: “Parte una denuncia”

Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello ha fatto leggere a Letizia Petris le gravi accuse mosse dalla sua ex ragazza, Nicole Conti. La gieffina ha reagito in maniera singolare, fin troppo pacata e ha detto di non voler confermare o smentire nemmeno i presunti tradimenti e le storie parallele. Durante la notte però Letizia – coprendosi il microfono – è tornata a parlare dell’accaduto.

Letizia copre il microfono e parla di vie legali.

Mentre era in piscina con Fiordaliso, Angelica Baraldi e Anita Olivieri, Letizia è tornata sul post scritto dalla sua ex compagna. La Petris poi ha coperto il microfono, ma si è sentito che ha detto che secondo lei sua madre potrebbe denunciare Nicole.

“Ragazze è grossa questa. Mia mamma fa partire una… cento per cento. Sono anni che andiamo avanti. Mia mamma non può avercela con me adesso, in questo momento non parlo di me. Sì mia mamma è nera in questo momento… denuncia. A livello proprio legale”.

Fiordaliso ha subito commentato: “Tua mamma è una donna con la mente aperta e di sicuro non ce l’ha con te. Parti dal presupposto che per il lavoro che fa ha la mente apertissima. Quindi farà le sue mosse. Ma non con te, tu non c’entri nulla in quello che è stato detto. Dici che lo fa? Sicuro, per forza“.

Intanto la produzione del Grande Fratello ha chiesto a Nicole se volesse avere un confronto con la sua ex fidanzata, ma lei per il momento ha rifiutato.

“Ovviamente abbiamo anche detto a Nicole che qui può venire quando vuole. – ha dichiarato Alfonso in diretta – Lei ci ha spiegato che adesso non se la sente. L’invito resta valido e lei potrà raccontare la sua versione quando riterrà più opportuno”.