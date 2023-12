Microfono di registrazione a condensatore USB in metallo Fifine per Laptop Windows cardioide Studio di registrazione Vocals Voice Over,Video-K669

* Collegare e riprodurre il microfono USB che si collega al computer o al laptop direttamente tramite la porta USB (Funziona con Mac e Windows Vista, XP), Registra la tua musica o podcast senza sforzo.(C. K.

* Il corpo solido e robusto progettato con supporto per treppiede sarà utile ogni volta che stai facendo voiceovers o live-streaming per YouTube.

* Un microfono di registrazione con la manopola del volume di guadagno dedicata, per un uscita più forte e più sensibile, la tua voce sarà udita croccante e pulita quando la usi in giochi, skyping o registrazione vocale.

* Microfono PC alimentato da alimentazione USB 5v, non richiede alimentazione phantom 48v, facile da installare prima della chat vocale, voice overs o streaming podcast.

* Microfono USB con motivo polare cardioide per la registrazione, cattura la tua voce in modo chiaro e fluido quando il microfono è appuntito verso di te.

* [Attenzione]-Se il microfono si ferma immediatamente e non prende il suono dopo l’aggiornamento windows10 più recente, vai su impostazioni> privacy> microfono e impostalo per consentire alle app di accesso al microfono.◆◆Controlla la tua selezione di uscita quando le tue cuffie non possono sentire niente.

Peso: 540g Dimensioni del pacchetto: 18.5x13x6.4 cm Alimentatore: 5V Modello polare: Unidirezionale Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz Sensibilità: -43dB ± 3dB(a 1kHz) Livello di rumore equivalente: -80dBFS Max.SPL: 130dB(1kHz ≤ 1% T.H.D) Rapporto S/N: 78Db Corrente elettrica: 70mA

Il pacchetto include

Microfono USB 1 * con cavo USB da 5.9 piedi

Supporto per treppiede in metallo 1 *

1 * manuale utente































Q: posso usare questo per il mio ps4??

A: sì, funziona con PS4, ma non con Xbox.

Q: prende il rumore di fondo?

A: sì, qualsiasi microfono raccoglie il rumore di fondo, espeicamente per chi è sensibile. Puoi isolare la maggior parte del rumore mantenendo l’ambiente silenzioso (utilizzare in un armadio per un risultato perfetto) e abbassare il livello di controllo e ingresso del corpo sul computer.

Q: registra la voce stereo?

A: è un microfono mono, anche se conta solo quando lo usi con Mac. Per computer Windows, che divide automaticamente il segnale audio in un canale sinistro e destro, non hai alcun problema di registrazione del suono stereo. Ma qualsiasi computer che usi, puoi ancora fare un po ‘facile post-produzione per realizzare la registrazione stereo.

Q: può essere messo su un braccio dell’asta?

A: sì, qualsiasi braccio A braccio standard che viene fornito con adattatore maschio da 3/8 “femmina A 5/8” sarà compatibile. Dopo aver avvitato l’adattatore al supporto del microfono, è possibile installarlo sul braccio dell’asta.

Q: quale latenza posso ottenere con una scheda audio di bordo? A: quando si esegue un monitoraggio tramite il jack per cuffie del computer, temo che il ritardo più grave sia di circa 300-500 ms. Q: qual è la differenza tra FIFINE K669/K669B/K669S/K669L/K669G? A: hanno solo diversi colori