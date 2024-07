Microfono a condensatore con supporto anti-urto ORA a META’ PREZZO!

Razer Seiren Mini si caratterizza per il fatto di essere calibrato con un angolo di rilevamento più stretto che ti permette di concentrarti sulla tua voce, senza acquisire i rumori di sottofondo come quelli della tastiera e del mouse. Prendilo adesso con il 46% di sconto e pagalo solo 32 euro! Praticamente 27 euro in meno del prezzo di listino.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Con la sua capsula condensatore da 14 mm e una risposta in frequenza piatta, il microfono trasmette la tua voce con una nitidezza straordinaria, ricca di alti cristallini e di bassi profondi.

Pensato per i setup più ridotti o minimalisti, occupa pochissimo spazio sulla scrivania ed è molto discreto, per concentrare l’attenzione su di te. Facile da portare con te per fare streaming dove vuoi.

Il supporto antiurto assorbe le vibrazioni per proteggere il tuo stream dalle anomalie del suono. In questo modo il dispositivo è protetto dalle fasi più concitate del gioco.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l’accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l’iscrizione di prova a questi servizi!