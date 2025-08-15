25.9 C
Microchip per animali: combattere il randagismo in Italia

La presidente della sezione pavese delle Guardie ecozoofile ambientali, Anna Mangione, lancia un appello sull’importanza della microchippatura per cani e gatti, sottolineando la necessità di combattere il randagismo. Questo tema sarà discusso in un corso online per formare nuove guardie zoofile a partire dal 9 settembre.

Mangione evidenzia che il randagismo è un problema persistente in Italia, con implicazioni etiche, sociali e sanitarie. Sottolinea che la microchippatura è uno dei metodi più efficaci per prevenirlo. Il microchip è un dispositivo elettronico, inserito sotto la pelle dell’animale, che contiene un codice univoco registrato all’anagrafe canina regionale e associato ai dati del proprietario.

Secondo una legge nazionale, i Comuni sono tenuti a promuovere la microchippatura per controllare il randagismo. In caso di mancata registrazione, il proprietario rischia una sanzione di 300 euro. Mangione aggiunge che, oltre all’aspetto legale, c’è un valore civico e morale nel microchip, poiché identifica l’animale come parte di una famiglia responsabile.

Inoltre, la microchippatura potrebbe contribuire a ridurre il sovraffollamento nei canili, in quanto molti animali trovati sprovvisti di microchip spesso rimangono in rifugi per lunghi periodi, mentre i loro proprietari potrebbero cercarli. Mangione si rivolge anche ai gatti, sottolineando che la microchippatura è importante anche per loro. Sebbene non sia ancora obbligatoria in tutta Italia, in Lombardia dal 2020 è già in vigore l’obbligo di microchip per i gatti.

