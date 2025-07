Microbiota e salute: il legame tra intestino e cervello

Il microbiota intestinale gioca un ruolo cruciale nel mantenimento della salute umana. Questa comunità di microrganismi, che in passato era nota come flora batterica, è composta da batteri, protozoi, funghi e virus benefici che abitano il nostro intestino. La loro interazione è così importante da essere considerata un legame diretto tra intestino e cervello, tanto che alcuni scienziati definiscono l’intestino come il “secondo cervello”.

La regolazione di questo ecosistema microbico è fondamentale per il benessere generale. Quando l’equilibrio è mantenuto, si parla di eubiosi; al contrario, un’alterazione di questo stato è nota come disbiosi, la quale può contribuire all’insorgenza di malattie gravi come ictus, morbo di Alzheimer e Parkinson. Un microbiota sano svolge funzioni cruciali, tra cui la digestione, la produzione di vitamine e la protezione cardiovascolare.

In situazioni di disbiosi, il trapianto di microbiota fecale rappresenta un’opzione terapeutica. Questa procedura consiste nel trasferire feci da un donatore sano a un paziente, e viene utilizzata in casi resistenti di infezione da Clostridium difficile, un batterio spesso riscontrato in ambienti ospedalieri. Sebbene questa tecnica abbia dimostrato efficacia, presenta dei costi elevati e potenziali effetti collaterali.

Per garantire la salute del microbiota, è fondamentale adottare uno stile di vita sano. Alimenti fermentati come yogurt, kefir e kimchi possono fungere da alleati preziosi per l’intestino. Inoltre, è in fase di sviluppo un’iniziativa chiamata “Microbiota Vault”, focalizzata sulla conservazione di campioni fecali al fine di preservare varietà microbiche utili, con l’obiettivo di raggiungere 100.000 campioni entro il 2029.