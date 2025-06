Microbioma: Un Futuro Diagnostico e Terapeutico Promettente

Le applicazioni diagnostiche e terapeutiche del microbioma stanno evolvendo, con potenziali utilizzi nella lotta contro l’antibiotico-resistenza, nello screening per il cancro del colon e nella previsione della risposta all’immunoterapia. Un recente articolo pubblicato su “Cell” da medici per medici evidenzia la necessità di una comunicazione più efficace tra ricerca di base e clinica per ottimizzare queste applicazioni.

Nonostante il vasto numero di studi sul microbioma, le sue applicazioni cliniche rimangono limitate e ancora in fase embrionale. Gianluca Ianiro, ricercatore in Gastroenterologia, sottolinea che il microbioma rappresenta un’opportunità per la medicina di precisione, data la sua variabilità individuale.

Serena Porcari, prima autrice dello studio, menziona vari ostacoli, tra cui la complessità biologica del microbioma, la mancanza di protocolli standardizzati e l’insufficienza di studi multicentrici. Inoltre, la limitata conoscenza del microbioma da parte dei medici ostacola la sua applicazione clinica.

Si prevede che nei prossimi 5-10 anni il microbioma possa diventare un biomarcatore per malattie, come nel caso del cancro del colon, e fornire indicazioni sulla risposta alle terapie oncologiche. Le direzioni terapeutiche incluse sono il trapianto fecale e l’uso di batteriofagi.

Per accelerare l’adozione del microbioma nella pratica clinica, Giovanni Cammarota suggerisce di standardizzare la ricerca, migliorare i trial clinici e promuovere l’interdisciplinarietà fra ricercatori e clinici.

I test imminenti includono lo screening per il cancro del colon e la previsione della risposta all’immunoterapia. La terapia tramite trapianto di microbiota è attesa per affrontare soprattutto le coliti da Clostridium difficile e le infezioni resistenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net