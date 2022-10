Micol Incorvaia verso il GF Vip: è l’ex di Edoardo Donnamaria e su Twitter ha messo like a tweet contro Antonella Fiordelisi

Al Grande Fratello Vip giovedì entreranno sei concorrenti nuovi, ma contrariamente a quanto trapelato online Helena Prestes non dovrebbe essere nella rosa dei nuovi vipponi. Al suo posto sarebbe spuntata l’ipotesi Micol Incorvaia.

Grande Fratello Vip: 6 nuovi concorrenti nella puntata di giovedì https://t.co/3sVls9tLha #GFvip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 30, 2022

Micol Incorvaia è una perfetta sconosciuta che è celebre per essere la sorella di Clizia Incorvaia e per essere stata l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Nonostante i due non stiano più insieme, la ragazza su Twitter ha messo svariati like a tweet contro Antonella Fiordelisi ed i Donnalisi. In particolar modo i like ai post contro Antonella sono tutti sul suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese.

Micol Incorvaia sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip?

Il cast completo

Alberto De Pisis

Antonella Fiordelisi

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Carolina Marconi

Charlie Gnocchi

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

George Ciupilan

Giaele De Donà

Luca Salatino

Nikita Pelizon

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Wilma Goich