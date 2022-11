Micol Incorvaia smaschera Edoardo Donnamaria durante la pubblicità: “Mi hai chiamata in estate, i messaggi…”

Antonella Fiordelisi continua a punzecchiare l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, nonostante Micol Incorvaia continui a dire di non provare più nulla per il gieffino. Per rassicurare Antonella, Edoardo nei giorni scorsi ha minimizzato il rapporto avuto con la sorella di Clizia ed ha parlato di “frequentazione durata pochi giorni e archiviata definitivamente“. Peccato che ieri sera durante un blocco pubblicitario Micol Incorvaia abbia detto che le cose non stanno esattamente come le ha raccontate il vippone.

“Non penso che tu abbia bisogno di modificare le cose. Quando non c’ero hai parlato con lei di me e l’ho visto nelle clip. Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato comunque. Hai detto ‘io con lei sono stato 3 volte, massimo 5 giorni, una volta quando è capitato’. No bello non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a… vabbè dai è meglio che non parlo. Ad esempio quando mi hai chiesto di venire in vacanza a trovarti d’estate. Dai sinceramente. Forse tu le cose le dimentichi, ma io ricordo. Poi vabbè che sei stato tu a chiudere. Io ho pure i messaggi. Almeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene.

Ma poi anche durante il giorno nemmeno mi calcoli. Se per sbaglio rimaniamo soli scappi. Lei può fare tutto e tra noi non può esserci un abbraccio. Se lei guarda con quegli occhi l’ex va benissimo, noi invece non possiamo guardarci altrimenti sembra chissà cosa. – ha continuato Micol Incorvaia – Antonella usa due pesi e due misure e se sta bene a te allora va benissimo. Poi vabbè a lei piace fare la parte. Perché sa benissimo che io non ho interesse nei tuoi confronti e in diretta invece mi stuzzica e attacca”.