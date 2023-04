Micol Incorvaia e la verità sulla storia con Tavassi dopo la fine del GF Vip

All’interno della casa del GF Vip Micol Incorvaia ha cercato di essere il più discreta e low profile possibile nella gestione della storia con Edoardo Tavassi. Stessa linea che l’ex gieffina ha attuato una volta finito il reality, eppure qualcuno ha messo in dubbio i suoi sentimenti per il compagno. Attraverso le sue stories Micol Incorvaia ha rassicurato i follower e ha dichiarato di essere innamorata di Tavassi.

“Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui. Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a ‘sciorinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Ecco, questa è la mia risposta, non penso di dover aggiungere altro.

Il ritorno alla realtà è stato stupendo. Meno forte di quello che credevo, se non per le abitudini e i ritmi di vita che pian piano sto riprendendo. E no, non mi aspettavo di trovare una persona del genere, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. In più, viverlo fuori dalla Casa è una cosa pazzesca, molto più bello di viverlo dentro la Casa chiaramente. E sono certa che continuerà così. Anzi non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale”.