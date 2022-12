Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi scatta il bacio: “Effusioni e coccole”

Continua l’amicizia speciale tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Giovedì i due gieffini hanno discusso e si sono allontanati per ore, ma già in serata hanno chiarito e sono tornati a passare tutto il tempo l’uno accanto all’altra. Ieri sera gli Incorvassi hanno gioito perché dopo tante coccole, tra Edoardo e Micol c’è stato anche un bacio sulle labbra. La sorella di Clizia era in bagno quando Tavassi l’ha raggiunta, lei l’ha abbracciato e poi gli ha dato un bel bacio a stampo con tanto di schiocco.

E non è finita qui, perché poco dopo Micol Incorvaia e il suo amico speciale si sono sdraiati su un divano per coccolarsi (qui il video): “Dolci effusioni per i due gieffini. – si legge sul sito del Grande Fratello Vip – I due Vipponi sono sempre più vicini e nel relax del salotto si scambiano affettuosi abbracci e qualche bacio rubato“.

“Se gli piaccio? Sì me l’ha proprio detto. Però lei ha tutti i suoi pensieri sulle telecamere. Dice che qui non vuole lasciarsi andare e io la rispetto. – ha confessato Tavassi su Micol Incorvaia la settimana scorsa – Certo che però non elemosino nulla. Ci siamo anche detti quando abbiamo capito di piacerci. Che poi è stato un po’ nello stesso momento. Abbiamo molte cose in comune, con lei sto proprio bene anche solo a parlare. Ancora però non è successo nulla. Per adesso ci sono solo due persone che non si sono indifferenti e si piacciono.

No, non è che il mio caso è quello dell’attesa che aumenta il desiderio. Direi più come quando metti una bella carbonara davanti a uno che non mangia da settimane. Poi è vero che abbiamo iniziato a flirtare da poco, vedremo in futuro cosa accadrà. Anche se lei esclude di vivere una storia dentro al reality. Però Micol mi piace tanto sono sincero. Detto questo non insisterò ma prenderò le cose per come verranno”.